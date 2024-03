Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 18020 – blauer Pfad), die schon ihren Zielbereich zwischen 16297 und 25634 erreicht hat. Die lila 3 wurde mit dem Anstieg oberhalb 16297 bestätigt.Die Tiefe und die internen Strukturen des Rücklaufs seit dem Juli-Hoch 16537 bringen eine etwas bessere Orientierung in die mehrdeutigen Impulsmuster der lila 3 (16537 bzw. bisher 18020). Es bietet sich für die Marke 16537 eine impulsive Zählweise mit grüner 1=12701, grüner 2=12543, grüner 3=16428, grüner 4=15444 und der grünen 5=16537 an.Mit der grünen 5 wurde bei 16537 die orangene 1 abgeschlossen. Die orangene 2=14585 hat das 38er Ziel bei 14730 (hellblaue Fibos) überwunden und damit die Voraussetzung für einen nachhaltigen Anstieg (orangene 3) erfüllt. Der impulsiv interpretierbare Anstieg (rote I=14800, rote II=14783, rote III bisher 18020 mit blauer i=15267, blauer ii=15170, blauer iii=17017, blauer iv=16352, blauer v bisher 18020) seit 14585 ist ein starkes Indiz für eine laufende orangene 3 (bisher 18020).Die orangene i=17078 der blauen v wurde mit einem angedeuteten EDT in der grauen v beendet. Die orangene ii=16790 hat das 38er Ziel 16801 (graue Fibos) unterschritten. Der impulsive Folgeanstieg der orangenen iii (bisher 18020; oberhalb 161er Ziel 17964 – hellblaue Fibos) ist das Leitmotiv der laufenden Frühjahrsrallye. Das 23er Ziel der fehlenden orangenen iv liegt derzeit bei 17617 (violette Fibos).Das Mindestziel der orangenen 3 (bisher 18020) bei 17139 wurde überschritten; das 100er Ziel liegt bei 19315, das 161er Ziel bei 22237 (blaue Fibos).Die grüne 5 hat bei 16537 bereits die vollständige lila Alt: 3 aus dem Big Picture abgeschlossen. Das 23er Mindestziel der lila Alt: 4 (MOB 13827) bei 15421 (hellblaue Fibos) wurde bereits unterschritten. Nach Abschluss der lila Alt: 4=14585 hat die laufende lila Alt: 5 (bisher 18020; MOB 19315 – hellblaue Fibos) alle ihre Ziele abgearbeitet.Der DJI hat im Januar 2022 mit dem Allzeithoch bei 36954 einen vollständigen Aufwärtsimpuls und der DAX im November 2021 bei 16297 eine Korrekturwelle abgeschlossen. Beide Indizes haben diese Marken nach abgeschlossenen Rückläufen überwunden und befinden sich auf dem Weg in neue Welten.