NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag von Inflationsdaten aus den USA etwas belastet worden. Nach einem Rutsch bis auf 1,0902 US-Dollar konnte die Gemeinschaftswährung aber wieder ein wenig Boden gut machen. Im New Yorker Handel wurden zuletzt 1,0920 Dollar für einen Euro bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0916 (Montag: 1,0926) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9160 (0,9152) Euro gekostet.

Die US-Verbraucherpreise für den Februar belegten eine überraschende Beschleunigung des Preisauftriebs. Analysten hatten hingegen eine im Vergleich zum Vormonat unveränderte Inflationsrate erwartet. Dagegen ging die Kerninflationsrate zurück - wenn auch nicht so deutlich wie prognostiziert.