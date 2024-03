Nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten für Februar setzten Gold und Silber erst einmal zurück. So weit, so verständlich, nachdem die Kernrate enttäuschte. Bereits am Donnerstag geht es mit den US-Erzeugerpreisen weiter.

Wir haben die aktuelle Situation bei Gold nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten im heutigen Kommentar „Gold nach US-Inflationsdaten in Bedrängnis. War es das mit der Rally?“ zusammengefasst.

Schauen wir einmal, wie die Aktien der beiden Platzhirsche unter den Produzenten auf die aktuelle Gemengelage reagieren. Um es vorab kurz zusammenzufassen: Freudensprünge gab es keine!



Newmont Corp. – Rücksetzer zur Unzeit

Der obere Chart zeigt es deutlich. Der Rücksetzer kam aus technischer Sicht zur Unzeit, war die Aktie doch gerade im Begriff, sich endlich der wichtigen 34er Widerstandszone zu entledigen. Der Vorstoß entwickelte sich überaus positiv. Newmont löste sich sehr schön von den 34 US-Dollar. Der heutige (12. März) Rücksetzer könnte die Aktie nachhaltig zurückwerfen. Sollte es zu einem erneuten Bruch der 34 US-Dollar kommen, sind weitere Abgaben in Richtung 32 US-Dollar zu erwarten. Auch ein Test des letzten Verlaufstiefs bei 29,5 US-Dollar wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Um die Aufwärtsbewegung wieder anzukurbeln, bedarf es eines Vorstoßes über die 36 US-Dollar / 37+ US-Dollar.

Barrick Gold - Vorstoß verpufft.

Auch die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold steckt in der Bredouille. Der Vorstoß über die 16 US-Dollar entwickelte sich zunächst vielversprechend. Letztendlich konnte sich die Aktie nicht entscheidend von den 16 US-Dollar absetzen. Einsetzende Gewinnmitnahmen zwangen Barrick Gold wieder unter die so wichtige Marke von 16 US-Dollar. Nun geht es erst einmal um Schadensbegrenzung. Insofern sollte der Rücksetzer spätestens im Bereich von 15 US-Dollar zum Stehen kommen. Sollte es darunter gehen, könnte es noch einmal für das jüngste Verlaufstief bei 14,0 US-Dollar / 13,8 US-Dollar eng werden. Mit Blick auf die Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert. Es muss über die Widerstände von 16 US-Dollar und 16,6 US-Dollar gehen.