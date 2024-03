MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., ein Anbieter von Fahrzeugsoftware für die Automobil-, LKW-, Bau-, Bergbau-, Landwirtschafts- und andere Industrien, hat eine Serie-E-Finanzierungsrunde in Höhe von 250 Millionen US-Dollar mit einer Bewertung von 6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Die Runde wurde von Bilal Zuberi von Lux Capital (Hauptinvestor der Serie C), Elad Gil (Hauptinvestor der Serie D) und dem strategischen Investor Porsche Investments Management S.A. geleitet. Applied Intuition gab außerdem die folgenden neuen und bestehenden Investoren bekannt: Andreessen Horowitz (Hauptinvestor der Serie A), General Catalyst (Hauptinvestor der Serie B), Mary Meeker bei BOND, Human Capital, Henry Kravis, Mustafa Suleyman, Ray Dalio, John Quinn und Nico Rosberg.

„Applied Intuition profitiert von den Megatrends der Generation, wie generative KI, autonome Systeme und softwaredefinierte Fahrzeuge. Es ist kein Wunder, dass das Unternehmen ein skalierbares Geschäft aufgebaut hat und zu einem unverzichtbaren Partner für führende Automobilhersteller und das US-Militär geworden ist", sagte Bilal Zuberi, General Partner bei Lux Capital. „Applied Intuition steht an der Spitze der KI-Revolution, die die globale Transportindustrie umgestalten wird, und wir freuen uns über das Wachstum und die herausragende Stellung des Unternehmens auf dem Markt. Der beste Beweis dafür ist unser Enthusiasmus, in jede Gelegenheit in der Geschichte des Unternehmens zu investieren."

Das Unternehmen wird die Finanzierung nutzen, um signifikante Investitionen in generative KI zu tätigen und so einen erheblichen Mehrwert für Kunden und Partner zu schaffen. Mit den jüngsten Fortschritten bei großen Sprachmodellen (LLMs) ist Applied Intuition einzigartig positioniert, um seinen Kunden zu helfen, den Entwicklungsprozess von Fahrzeugsoftware zu revolutionieren. Das Unternehmen wird weiterhin die weltbesten Software- und KI-Ingenieure rekrutieren, um sein Angebot weiter auszubauen, das seinen Kunden die weltweit fortschrittlichsten Lösungen für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und automatisiertes Fahren (AD) bietet.

„Die Verbraucher erwarten mehr denn je eine exklusive und nahtlose Software-Integration in ihren Fahrzeugen", sagt Lutz Meschke, Finanzvorstand der Porsche AG. „Mit dieser strategischen Investition und Partnerschaft wollen wir die Kompetenz von Porsche im Bereich Software und Customer Experience weiter stärken."

„In den letzten Jahren haben wir massive Fortschritte in der künstlichen Intelligenz erlebt, die bahnbrechende Auswirkungen auf die Branchen haben werden, die Applied Intuition bedient. Unsere Rolle als führendes Unternehmen in diesem Ökosystem besteht darin, das Beste, was das Silicon Valley zu bieten hat, unserem weltweiten Kundenstamm zur Verfügung zu stellen", so Qasar Younis, Geschäftsführer und Mitbegründer von Applied Intuition. „Unsere branchenführenden Fahrzeugsoftwareprodukte werden KI-Technologie einfließen lassen, um unsere definitive ADAS- und AD-Toolchain zu erweitern, was die Produktion von Fahrzeugen der nächsten Generation exponentiell beschleunigen wird."

Informationen zu Applied Intuition

Applied Intuition ist ein Tier-1-Anbieter von Fahrzeugsoftware, der die Einführung von sicheren und intelligenten Maschinen weltweit beschleunigt. Applied Intuition wurde 2017 gegründet und bietet die maßgebliche ADAS- und AD-Toolchain, um qualitativ hochwertige Systeme zu liefern und die Markteinführungszeit zu verkürzen. 18 der 20 weltweit führenden Automobilhersteller vertrauen auf die End-to-End-Lösungen von Applied Intuition, um die Produktion moderner Fahrzeuge voranzutreiben. Applied Intuition beliefert die Automobil-, Trucking-, Bau-, Bergbau-, Landwirtschafts- und Verteidigungsindustrie und hat seinen Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, mit Niederlassungen in Ann Arbor und Detroit, MI, Washington, D.C., München, Stockholm, Seoul und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter https://appliedintuition.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2360240/PR_image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/applied-intuition-inc-wachst-auf-eine-bewertung-von-6-milliarden-dollar-und-sichert-sich-250-millionen-dollar-in-der-serie-e-um-fahrzeugsoftware-und-ki-fahigkeiten-zu-verbessern-302087208.html