WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Weiße Haus hat Berichte über mögliche politische Konsequenzen im Fall einer israelischen Bodenoffensive in der Stadt Rafah im Gazastreifen zurückgewiesen. Der Nationale Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, kommentierte am Dienstag in Washington Medienberichte, wonach Biden in so einem Fall erwäge, weitere Militärhilfen für Israel an Bedingungen zu knüpfen. Diese basierten auf "uninformierten Spekulationen" anonymer Quellen, sagte Sullivan. "Ich werde mich nicht zu hypothetischen Überlegungen äußern." Biden hatte eine mögliche Rafah-Offensive Israels am Wochenende in einem Interview zu einer "roten Linie" erklärt.

Bidens Sicherheitsberater kritisierte einmal mehr entsprechende Gedankenspiele der israelischen Führung. "Eine Militäroperation in Rafah, die die Zivilbevölkerung nicht schützt, die die Hauptadern der humanitären Hilfe abschneidet und die enormen Druck auf die israelisch-ägyptische Grenze ausübt" sei nichts, was die US-Regierung unterstützen könne, sagte Sullivan. "Wir sprechen mit den Israelis darüber", betonte er. Die eigentliche Frage sei aber, was vor Ort passiere, nicht, was in der öffentlichen Sphäre ausgetauscht werde.