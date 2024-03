TAIPEI, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- Das Taiwan Design Research Institute (TDRI) und das Chinese Institute of Design (CID) haben ihre Kräfte gebündelt, um sich die Anerkennung der internationalen Designforschungsgemeinschaft zu verdienen, indem sie das Recht erhalten haben, die Jahreskonferenz 2025 des weltweit anerkannten Designforschungsverbandes International Association of Societies of Design Research (IASDR) auszurichten. Diese weltweit erwartete Veranstaltung soll im Dezember 2025 im Taipei New Horizon im Songshan Cultural and Creative Park stattfinden und wird voraussichtlich Designwissenschaftler, -experten und -studenten aus der ganzen Welt anziehen.

2025, wenn die IASDR ihr 20-jähriges Bestehen feiert, wird die Konferenz auf die Diskussionen zu den Themen „Design Topics" und „Design Tools and Methodologies" auf der Konferenz 2023 unter dem Motto „Life-Changing Design" reagieren und sich auf das Thema „Design Next" konzentrieren, um nicht nur die Fortschritte der Designforschung in den letzten zwei Jahrzehnten Revue passieren zu lassen, sondern auch einen Blick in die Zukunft zu werfen und für künftige Generationen einen neuen Fahrplan für Designwissen, Theorien und Methoden zu formulieren.