ABU DHABI, VAE, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- G42, das führende Technologieunternehmen mit Sitz in den VAE, gab die Entwicklung von BoardNavigator bekannt, einem KI-Board Begleiter , der die Unternehmensstrategie und -führung verändern wird. Das neue KI-Tool, das Organisationen auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen soll, wird große proprietäre und öffentliche Datensätze analysieren, um Vorstandsmitglieder bei ihren Entscheidungsprozessen zu unterstützen.

In enger Zusammenarbeit mit Microsoft und unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten auf dem Azure OpenAI-Service von Microsoft wird BoardNavigator die spezifischen Anforderungen einzelner Organisationen erfüllen, indem er die eigenen Daten der Organisation nutzt, um Datenschutz, Relevanz und Genauigkeit zu gewährleisten.

BoardNavigator ist in der Lage, jahrzehntelange interne Geschäftsdaten und Finanzinformationen in Kombination mit externen Markttrends und -indikatoren zu verarbeiten und so die Komplexität von Geschäftsentscheidungen durch überlegene analytische Fähigkeiten zu bewältigen. BoardNavigator profitiert von den Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Funktionen von Microsoft Azure und unterstützt Kunden bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen.

Die International Holding Company (IHC), die weltweit diversifizierte, sektorübergreifende Investmentgesellschaft und die größte börsennotierte Gesellschaft der VAE, wird als erstes Unternehmen BoardNavigator für ihre Vorstandsarbeit einsetzen. „Aiden Insight", wie es von der IHC genannt wurde, wird in den Vorstandssitzungen der IHC als Entscheidungshilfe eingesetzt und bietet Echtzeit-Einblicke, um Diskussionen und Entscheidungen zu unterstützen. In dieser Funktion wird Aiden Insight für die Beobachtung der Sitzungen des IHC-Verwaltungsrats zuständig sein und Datenanalysen, Risikobewertungen und Unterstützung bei der strategischen Planung auf sichere und gesetzeskonforme Weise bereitstellen.