TORONTO, ON - 12. März 2024 / IRW-Press / Madison Metals Inc. („Madison“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GREN) (OTCQB: MMTLF) (FWB: 4EF0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Finanzierung in Form einer Privatplatzierung durchführen wird, die aus dem Verkauf von bis zu 10.000.000 Einheiten (die „Einheiten“) am Kapital des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 CDN $ pro Einheit für einen gesamten Bruttoerlös von mindestens 1.000.000 CDN $ und höchstens 3.500.000 CDN $ besteht (das „Emissionsangebot“).

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (eine „Stammaktie“) und einem halben (1/2) Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant zum Kauf einer Stammaktie ist ein „Warrant“). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von achtzehn (18) Monaten ab dem Tag des Transaktionsabschlusses zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,50 CDN $.

Es kann eine Vermittlungsprovision in bar in Höhe von 6 % und in Form der Ausgabe von Vermittler-Warrants, die 6 % der im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Einheiten entspricht, gezahlt werden, wobei jeder Vermittler-Warrant den Inhaber während eines Zeitraums von achtzehn (18) Monaten ab dem Ausgabedatum zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,50 CDN $ pro Stammaktie berechtigt, und zwar jeweils in Übereinstimmung mit dem geltenden Wertpapierrecht und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange.

Die Einheiten werden Käufern zum Verkauf angeboten, die in Kanada (mit Ausnahme von Quebec) und/oder in anderen Rechtssystemen wohnhaft sind, die in der Listed Issuer Financing Exemption (Befreiung bei Finanzierungen durch börsennotierte Emittenten) im Rahmen von Teil 5A der kanadischen Vorschrift National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions (die „Befreiung bei Finanzierungen durch börsennotierte Emittenten“) aufgelistet sind. Die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht keiner gesetzlichen Haltefrist.