Als führendes Unternehmen im Bereich des Fahrraddesigns schließt sich das Zentrum den wichtigsten Akteuren im taiwanesischen Fahrrad-Ökosystem an und verpflichtet sich, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung zu fördern.

TAIPEI, 13. März 2024 /PRNewswire/ -- Auf der Taipei Cycle 2024 (5.-10. März) unternahm das Cycling and Health Tech Industry R&D Center (CHC), ein führendes Unternehmen im Bereich Fahrraddesign in Taiwan, einen wichtigen Schritt zur Erweiterung der Zugänglichkeit und Inklusion im Fahrrad-Ökosystem, indem es sein innovatives Handcycle offiziell vorstellte, mit dem körperlich behinderte Fahrer die Natur genießen können. Während der Veranstaltung schlossen sich das Zentrum und sein Partner, die Bicycle Alliance for Sustainability (BAS), mit wichtigen Akteuren der taiwanesischen Fahrradindustrie zusammen, um sich gemeinsam zu verpflichten, in mehreren nachhaltigen und sozial verantwortlichen Schwerpunktbereichen tätig zu werden.