SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu Entscheidung/EU/Plattformarbeit:

"Die fehlende Zustimmung von Frankreich, Deutschland, Griechenland und Estland reichten in der Gesetzgebung zur Plattformarbeit über Wochen und Monate aus, um mehr Rechte für Uber- und Pizzafahrer zu verhindern. Es ist nur einer von einer ganzen Reihe von Vorgängen, bei denen sich Deutschland enthält, weil die Ampel sich nicht einig ist. Das geht offenkundig immer mehr EU-Staaten derart auf den Keks, dass sie nun an Deutschland vorbei und um Deutschland herum Griechenland und Estland ins Ja-Lager holten, nachdem die FDP den Beschluss torpediert hatte. Sie tat es ausgerechnet in einer Phase, in der die Schlussabstimmung eigentlich bloße Formsache ist, weil man sich ja zuvor auf einen Kompromiss geeinigt hatte, in diesem Fall sogar zwei Mal. An Deutschland vorbei Mehrheiten zu organisieren, bedeutet, dass Brüssel Deutschland ausgeampelt hat."/DP/jha