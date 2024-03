Biden forderte den Kongress einmal mehr auf, die dringend benötigten Milliarden-Hilfen für die Ukraine freizugeben. "Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist", sagte er in einem kurzen Statement. Russland werde nicht bei der Ukraine aufhören, sondern Europa, die USA und die gesamte freie Welt in Gefahr bringen. Republikaner im US-Repräsentantenhaus blockieren weitere Hilfen für die Ukraine, die Biden bereits im Oktober beim Parlament beantragt hatte. Eine langfristige Lösung ist derzeit noch immer nicht in Sicht.

Duda sagte nach dem Treffen, die polnische Delegation habe Biden geschildert, wie man die Situation in der Ukraine und die Lage an der Front bewerte und wie "fundamental wichtig" die US-Hilfe für die Ukraine sei. Tusk sprach von einer "imponierenden Übereinstimmung der Meinungen" mit den Amerikanern. Es sei ein "ernstes Gespräch in einem ernsten Moment" gewesen. Biden habe gesagt, er sei optimistisch, dass man aus der Sackgasse herauskomme. Offizieller Anlass der Visite der beiden Politiker war der 25. Jahrestag von Polens Beitritt zur Nato. Im Sommer findet in Washington der Nato-Gipfel statt.

Duda wollte nach dem Treffen weiter in den US-Bundesstaat Georgia reisen, um sich dort in Waynesboro das Atomkraftwerk Vogtle anzusehen, das auf Technologie des Westinghouse-Konzerns beruht. Der amerikanische AKW-Hersteller hatte im November 2022 den Zuschlag für den Bau des ersten Atomkraftwerks in Polen bekommen. Es soll nordwestlich von Danzig an der Ostsee entstehen. Bis 2043 will Polen sechs AKW errichten. Außer Westinghouse bemühen sich auch Konzerns aus Südkorea und Frankreich um die Aufträge./trö/DP/zb