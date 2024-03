PARIS (dpa-AFX) - Zum Erreichen von Klimaschutzzielen hat die Internationale Energieagentur (IEA) angemahnt, den Methanausstoß im Öl- und Gassektor schneller zu senken. Bei der Förderung der beiden fossilen Energieträger seien 2023 knapp 120 Millionen Tonnen Methan freigesetzt worden, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeute, teilte die IEA am Mittwoch in Paris mit. Dazu kamen noch rund zehn Millionen Tonnen Methan aus Bioenergiequellen wie etwa der Nutzung von Biomasse. Hauptverursacher des Methanausstoßes seien die USA, Russland und China.

Eine Senkung des Methanausstoßes um 75 Prozent bis 2030 sei nötig, um die Erderwärmung zu begrenzen, sagte IEA-Direktor Fatih Birol. Es komme nun darauf an, Zusagen von fast 200 Staaten auf der Weltklimakonferenz in Dubai im vergangenen Dezember auch in Taten umzusetzen. Alleine dies würde den Methanausstoß bis 2030 halbieren.