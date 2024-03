13. März 2024 – Vancouver, BC – / IRW-Press / - American Salars Lithium Inc. („American Salars“ oder das „Unternehmen“) (USLI : CSE) (Z3P : Frankfurt) gibt bekannt, dass das Unternehmen die erforderlichen Bohrgenehmigungen für ein Bohrprogramm auf dem Lithium-Sole-Projekt Candela II von American Salars im Salar Incahuasi in der argentinischen Provinz Salta erhalten hat. Das Programm soll der Ressourcenerweiterung dienen und wird Bohrungen mit einem für die Produktion erforderlichen Durchmesser umfassen.

Die 400 Meter langen Bohrlöcher werden die zusätzliche Zone in 200 bis 400 Meter Tiefe erproben, die auf Grundlage der im Rahmen der MT-Messung 2023 erhobenen Daten großes Potenzial für das Auffinden von Lithium aufweist. Der Durchmesser der Produktionsbohrung beträgt 20 bis 30 cm, womit das Unternehmen über eine erste produktionsbereite Bohrung auf dem Projekt verfügen wird.

Abbildung 1. Projektkarte

Das Lithium-Sole-Projekt Candela II enthält eine Mineralressourcenschätzung („MRE“) gemäß National Instrument 43-101, die von WSP Australia Pty. Ltd. erstellt wurde (siehe Pressemeldung von Spey Resources Corp. vom 26. September 2023). In diesem NI 43-101-konformen Ressourcenbericht wird angenommen, dass das Projekt 86.000 Tonnen Lithiummetall enthält, was 457.500 Tonnen In-situ-Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ)* entspricht (siehe Pressemeldung vom 1. März 2024).

Nach Angaben der SunSirs Commodity Data Group (https://www.sunsirs.com/uk/frodetail-1162.html) stiegen die Spotpreise für Lithiumcarbonat (Li2CO3) im Jahr 2024 um etwa 20 % auf 118.350 CNY oder 22.777,65 CAD pro Tonne.

Abbildung 2. Qualifizierter Sachverständiger Phillip Thomas auf dem Salar Incahuasi in der argentinischen Provinz Salta

Ekosolve Ltd., ein führendes Verarbeitungsunternehmen für die direkte Lithiumextraktion („DLE“), hat in seiner Pilotanlage an der Universität Melbourne Extraktionstests mit 200 Litern Sole aus dem Projekt Candela II durchgeführt und eine Lithiumextraktionsrate von 93,2 % erzielt. Professor Kathryn Mumford erklärte, dass diese Extraktionseffizienz weiter verbessert werden kann. Der Chief Technical Officer von Ekosolve Ltd., Dr. Carlos Sorentino, erklärte, dass die 173 ppm Lithium, die in Bohrloch 5 auf Candela II ermittelt wurden, ideal für das Verfahren sind und dass die verwendeten Lösungsmittel recycelt werden, wobei bei jedem Durchgang mit diesen Solen mehr als 99 % gewonnen werden.