Aktien Frankfurt Ausblick Dax nimmt die 18000-Punkte-Marke ins Visier Am deutschen Aktienmarkt rückt am Mittwoch die runde Marke von 18 000 Punkten für den Dax in den Fokus. Anschub liefern die US-Börsen, die in den letzten Handelsstunden am Vorabend, ungeachtet der überraschenden Beschleunigung des Preisauftriebs in …