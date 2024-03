E.ON bestätigte sein vorläufiges Ergebnis für 2023, mit einem Erlös von 9,4 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Aktionäre können sich auf eine erhöhte Dividende von 0,53 Euro je Aktie freuen.

Das Unternehmen kündigte an, seine Investitionen in die Energiewende erheblich zu erhöhen. Geplant sind Ausgaben in Höhe von 42 Milliarden Euro bis 2028, ein Anstieg von fast 30 Prozent gegenüber der bisherigen Planung. Diese Investitionen sind europaweit vorgesehen, wobei ein erheblicher Teil, rund 70 Prozent, in das deutsche Energienetz fließen wird.

Vorstandsvorsitzender Leonhard Birnbaum betonte die Bedeutung der operativen Leistung des Energieversorgers. Etwa 3.000 neue Mitarbeiter wurden eingestellt, um den Wachstumskurs zu unterstützen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,22 % und einem Kurs von 12,35EUR auf Tradegate (13. März 2024, 08:59 Uhr) gehandelt.