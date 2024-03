ARTEIXO (dpa-AFX) - Der Bekleidungskonzern Inditex will nach einem Gewinnsprung im vergangenen Geschäftsjahr weiter profitabel wachsen. Bereits die neue Frühjahr- und Sommerkollektion sei von den Kunden gut angenommen worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch im spanischen Arteixo mit. In den ersten Wochen vom 1. Februar bis 11. März 2024 sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis und ohne Wechselkurseffekte um 11 Prozent angestiegen.

Das Geschäftsjahr 2023/24 hatte der H&M-Konkurrent mit einem Weihnachtsquartal abgeschlossen, das den Erwartungen am Markt in etwa entsprach. Konzernchef Oscar Garcia Maceiras bezeichnete die Entwicklung in den gesamten zwölf Monaten bis Ende Januar 2024 als "exzellent". Der Umsatz kletterte demnach im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 Prozent auf 35,9 Milliarden Euro. Der stationäre Handel und das Online-Geschäft hätten sich "sehr zufriedenstellend" entwickelt, hieß es vom Konzern.