Deutschland Großhandelspreise fallen im Februar weiter und stärker In Deutschland sind die Verkaufspreise im Großhandel im Februar erneut gesunken. Gegenüber dem Vorjahresmonat gingen sie um 3,0 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Der Rückgang fällt stärker …