Berlin (ots) - In einer Zeit, in der Deutschland einen Mangel an Steuerberatern

erlebt (siehe Infografik), stellt das Berliner Unternehmen Accountable den

ersten KI-Steuerassistenten vor, der speziell für die Bedürfnisse von

Selbstständigen konzipiert ist. Dieses Werkzeug, entwickelt als Antwort auf die

steigende Nachfrage nach steuerlicher Unterstützung, setzt künstliche

Intelligenz ein, um eine präzise, automatisierte und personalisierte Verwaltung

von Steuer- und Finanzangelegenheiten zu ermöglichen. Der Assistent nutzt

aktuelle Steuerinformationen, fundiertes Expertenwissen und Erfahrungen mit über

65.000 Steuererklärungen, um individuelle, proaktive Beratung und Lösungen zu

bieten.



Tino Keller, Mitgründer und Geschäftsführer von Accountable, erklärt: " Ich bin

überzeugt, dass Künstliche Intelligenz den traditionellen Steuerberater für 90

Prozent der Anfragen von Selbstständigen ersetzen kann. Damit bauen wir den

führenden KI-Steuerassistenten für Selbstständige in Deutschland."









Der KI-Steuerassistent von Accountable schöpft aus aktuellen

Steuerinformationen, fundiertem Expertenwissen und einer umfangreichen

Datenbank, um Selbstständigen eine auf ihre individuellen Bedürfnisse

zugeschnittene Beratung zu ermöglichen. Durch die intelligente Analyse der

Buchhaltung des Nutzers kann der KI Assistent maßgeschneiderte Empfehlungen und

Antworten geben, die dabei die individuelle Situation berücksichtigen. Durch

Steuerchecks im Hintergrund und Unterstützung der automatisierten

Ausgabenzuordnung kann der KI-Steuerassistent auch proaktiv Hilfe bieten -

ähnlich einem Beratungsgespräch beim Steuerberater. Sollten Selbstständige

zusätzlich persönliche Unterstützung benötigen, steht ein Team aus

Steuer-Coaches bereit, um individuelle Anliegen zu besprechen.



Markus Boldt, Partnersteuerberater von Accountable fügt hinzu: "Der

KI-Steuerassistent bietet Expertise, die mit menschlichen Beratern konkurriert,

einschließlich einer Garantie für fehlerfreie Steuererklärungen - eine nie

dagewesene Flexibilität und Effizienz im Umgang mit Steuerangelegenheiten. Diese

Innovation markiert einen Wendepunkt in der Steuerberatung für Selbstständige."



Weniger Steuerberater, mehr Technologie: KI-Steuerassistent füllt die Lücke für

Selbstständige



Bereits heute fällt es vielen Neugründern schwer, einen Steuerberater zu finden.

Unabhängige Analysen prognostizieren, dass bis 2035 die Zahl der über

70-jährigen Steuerberater um mehr als 47 Prozent zunehmen wird (siehe

Infografik), was die Verfügbarkeit für Selbstständige weiter einschränkt. Eine

Lösung bietet die Technologie: Accountable ermöglicht es Selbstständigen, ihre

gesamte Buchhaltung, Steuervoranmeldungen und -erklärungen eigenständig zu

managen und direkt beim Finanzamt einzureichen. Diese Autonomie wird durch eine

Garantie für Steuererklärungen unterstützt. In der sich wandelnden Arbeitswelt

bietet Accountable mit seinem KI-Steuerassistenten jetzt eine neue Lösung für

die aktuellen Herausforderungen und weist zugleich den Weg in die Zukunft der

Selbstständigkeit.



Über Accountable



Accountable (https://www.accountable.de/) mit Sitz in Berlin und Brüssel

gestaltet seit 2018 die Steuersoftware für Selbstständige neu. Der Schwerpunkt

liegt darauf, jedem Selbstständigen - ob steuerlich versiert oder nicht - zu

ermöglichen, seine Steuern und Finanzen eigenständig zu verwalten. Seit der

Gründung wurden über die App mehr als 65.000 Steuererklärungen bearbeitet.

Accountable hat insgesamt 10 Millionen Euro von führenden Venture-Capital-Gebern

aus der europäischen Tech- und Startup-Szene eingesammelt.



