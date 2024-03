Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen - neuer EZB-Handlungsrahmen erwartet Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,15 Prozent auf 133,33 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere gab leicht auf 2,30 …