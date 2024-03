Aktienmärkte ignorieren Inflation - können sie auch die Fed ignorieren?

Die US-Aktienmärkte haben gestern die höhere Inflation ignoriert - aber können sie auch die Fed ignorieren? Denn die Fed wird - anders als die Aktienmärkte - darauf reagieren müssen, dass die letzten drei Monatesdaten zur Inflation höher waren als erwartet und eben nicht in Richtung des angestrebten 2%-Ziels geht. Entscheidend werden bei der Sitzung der US-Notenbank nächste Woche vor allem die Dot Plots, also die Erwartung der US-Notenbanker, wie sich die Zinsen entwickeln werden. Durchaus wahrscheinlich ist dabei dann das Signal an die Märkte, dass die Zinsen weniger sinken werden als erhofft. Gestern waren es wieder die Tech-Dickfische, die die Märkte nach oben zogen (vor allem Nvidia) - was aber passiert im Umfeld des großen Verfalls (Abbau der riesigen Call-Positionen)?

Hinweis aus Video:

