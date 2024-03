FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vom niedrigsten Niveau seit Anfang Februar aus nimmt die Erholung der Zalando-Aktien am Mittwoch wieder kräftig Fahrt auf. Die Jahreszahlen und ermutigende Mittelfristziele des Online-Händlers sorgten dafür, dass die Anleger am Morgen rege zugriffen. Im frühen Xetra-Handel schnellte der Kurs um bis zu 18,5 Prozent nach oben und erreichte mit 22,69 Euro den höchsten Stand seit Weihnachten. Das Plus betrug zuletzt dann noch 13 Prozent auf 21,63 Euro.

Adam Cochrane von der Deutschen Bank erwähnte, sowohl die Jahreszahlen als auch die bis 2028 genannten Ziele lägen über den Markterwartungen. Begünstigt von Kosteneinsparungen sprang der 2023 erzielte operative Gewinn von fast 185 Millionen Euro auf rund 350 Millionen Euro nach oben - trotz eines Umsatzrückgangs. Damit erreichte Zalando das obere Ende der eigenen Zielspanne für den bereinigten Betriebsgewinn.