Cottbus/Berlin (ots) - Pauschalen im Zusammenhang mit Mahngebühren sind nicht

mehr zulässig. Darauf hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg die ONESTY

Finance GmbH mit ihrer Klage beim OLG Brandenburg unter anderem jetzt aufmerksam

gemacht. Bearbeitungsgebühren und Kosten für Retouraufwendungen dürfen nicht

pauschal, sondern müssen immer individuell in Rechnung gestellt werden.



Bearbeitungspauschale sollte Kunden schützen





Zum Hintergrund: Das Finanzberatungsunternehmen ONESTY Finance GmbH wollte esfür seine Kunden einfach und vereinbarte mit diesen eine überschaubar geringeKostenpauschale in Höhe von fünf Euro beim Ausbleiben von Beratungshonoraren.ONESTY wollte ihre Kunden mit dieser Bearbeitungspauschale vor Zinsfallen undhohen Mahngebühren schützen, die leicht entstehen können, wenn im AlltagZahlungen einmal vergessen werden.ONESTY stellt Verbraucherschutz in den MittelpunktIn enger Abstimmung mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wird dieONESTY Finance GmbH nun die beste Lösung für ihre Kunden erarbeiten, um dieaktuelle Entwicklung der Rechtsprechung zu diesem Thema konsequentverbrauchergerecht umzusetzen. Denn auch bei der ONESTY Finance GmbH stehtVerbraucherschutz an erster Stelle: Deshalb wird noch vor Klärung der Sachlageim Sinne der Kunden ab sofort auf pauschale Mahngebühren verzichtet.Über die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINERONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wieVerantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist,dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissenvermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können.ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten.Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten,was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendesPreis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurdeONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.https://onesty.de/Pressekontakt:ONESTY Finance GmbHLieberoser Straße 7, 03046 CottbusMartin RuskeChief Executive Officer (CEO)E-Mail: mailto:martin.ruske@onesty.deTel.: +49 355 289 43-112Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170223/5733895OTS: ONESTY Finance GmbH