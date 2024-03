Okazaki, Japan, 13. März 2024 (ots/PRNewswire) - Das Institut für

Molekularwissenschaften (nachstehend "IMS"), Nationale Institute für

Naturwissenschaften, hat eine "Commercialization Preparatory Platform (PF)"

eingerichtet, um die Entwicklung neuartiger Quantencomputer zu beschleunigen,

die auf der Leistung einer Forschungsgruppe unter der Leitung von Prof. Kenji

Ohmori beruht. Die Einführung der PF wurde durch die Zusammenarbeit mit 10

Partnern aus der Industrie, darunter Unternehmen und Finanzinstitute,

ermöglicht.



Zu den 10 Partnern, die sich der PF angeschlossen haben, gehören (in

alphabetischer Reihenfolge): blueqat Inc, Development Bank of Japan Inc, Fujitsu

Limited, Groovenauts, Inc, Hamamatsu Photonics K.K., Hitachi, Ltd. und NEC

Corporation.







nutzen und sich in Fragen der Vermarktung beraten und unterstützen lassen, z. B.

bei der Gründung eines Start-up-Unternehmens, der Entwicklung von im Inland

produzierten Quantencomputern und den Forschungs- und Entwicklungsbemühungen,

die die praktische Anwendung von Quantencomputern und den damit verbundenen

Dienstleistungen ermöglichen. Es plant, bis Ende des GJ 2024 ein

Start-up-Unternehmen zu gründen und mit der Entwicklung von Quantencomputern mit

"kalten (neutralen) Atomen" zu beginnen.



Hintergrund



Bei der Entwicklung von Quantencomputern herrscht weltweit ein harter Wettbewerb

um verschiedene Modalitäten. Es gibt jedoch noch eine Reihe von Problemen, die

gelöst werden müssen, um sicherzustellen, dass diese Computer in der Praxis

eingesetzt werden können; dazu gehören die Notwendigkeit, den Umfang dieser

Computer zu erweitern und die Fähigkeit, Maßnahmen gegen Fehler zu ergreifen,

die während der Berechnung auftreten können. In den letzten Jahren hat die

Methode des "kalten (neutralen) Atoms", bei der einzelne Atome als Qubits

verwendet werden, weltweit die Aufmerksamkeit von Industrie, Hochschulen und

Regierungen auf sich gezogen, da sie eine revolutionäre neue Methode zur Lösung

dieser Probleme darstellt. Ein weiteres Merkmal des kalten (neutralen) Atoms

ist, dass es bei Raumtemperatur funktioniert und keine Kühlgeräte benötigt, wie

sie für die supraleitenden Qubits und Silizium-Qubits erforderlich sind.



Die Ohmori-Gruppe am IMS ist weltweit führend in der Entwicklung von

Quantencomputern mit kalten (neutralen) Atomen. Die Gruppe verfügt über eine

Reihe von technologischen Vorteilen und Kernkompetenzen (*1), darunter "optische

Pinzetten" und Mikroskoptechnologien zur Kontrolle einer großen Anzahl

hochwertiger Qubits auf einer flachen Oberfläche sowie "ultraschnelle

