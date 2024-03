Frankfurt (ots) - Die globale Logistikbranche spielt im internationalen Handel

eine Schlüsselrolle - das Marktvolumen liegt bei rund 10 % des weltweiten

Bruttoinlandsprodukts (BIP). Im Zuge einer sprunghaft gestiegenen Nachfrage

investierten Logistiker bereits sehr stark in Robotik und Automation: Der Umsatz

professioneller Serviceroboter für den Transport von Waren oder Gütern stieg um

44 % (2021-2022). Allerdings droht der akute Fach- und Arbeitskräftemangel das

künftige Wachstum der Logistikbranche zu bremsen. Eine neue Generation von

KI-gestützten Robotern hilft dabei, diese Herausforderungen zu bewältigen, wie

die International Federation of Robotics berichtet.



"Der Mangel an Lkw-Fahrern, Lager- oder Hafenarbeitern ist ein kritischer Faktor

im weltweiten Lieferketten-Management", sagt Marina Bill, Präsidentin der

International Federation of Robotics. "Roboterhersteller kombinieren die

Hardware mit intelligenter Software und bedienen damit die spezifischen

Automationsbedürfnisse der Lager- und Logistikbranche. Mit künstlicher

Intelligenz ausgestattete Roboter eröffnen diesem Sektor eine enorme Vielzahl

neuer Möglichkeiten."









Der KI-Einsatz in der Robotik zielt hauptsächlich darauf ab, mit Variabilität

und unvorhersehbaren Situationen umzugehen: Logistikdienstleister haben es mit

einem Massenmarkt für grenzüberschreitenden Versand, E-Commerce oder

Last-Mile-Delivery zu tun. In diesem Umfeld werden häufig wechselnde Produkte,

Aufträge und Bestände bearbeitet. Um Maschinen zu befähigen, flexible

Arbeitsabläufe wie diese zu unterstützen, setzt die KI-Software auf einen

erfahrungsbasierten Lernprozess statt auf Programmierung. Diese KI-gestützten

Roboter lernen beispielsweise, in einem Logistikzentrum verschiedene Gegenstände

mit hoher Geschwindigkeit zu greifen und zu verpacken; sie nutzen optische

Systeme, um Gegenstände in der Fabrik autonom zu transportieren und bieten

KI-gesteuerte Schnittstellen, die eine einstmals 90-minütige Wartungsaufgabe in

eine sekundenschnelle Anpassung umwandeln.



3 Millionen fehlende Lkw-Fahrer



Für viele Logistikunternehmen ist es jetzt an der Zeit, weiter zu

automatisieren. Ein Grund dafür ist der weltweite Mangel an Lkw-Fahrern: Nach

Angaben der International Road Transport Union (IRU) sind derzeit weltweit über

3 Millionen Stellen für Lkw-Fahrer unbesetzt. Die demographische Kluft zwischen

jungen und älteren Fahrern vergrößert sich zunehmend, daher wird sich der

Fahrermangel bis 2028 voraussichtlich verdoppeln.



Während der Arbeitskräftemangel die logistischen Lieferketten in Europa, Asien

und in den USA gleichermaßen betrifft, unterscheiden sich die spezifischen Seite 2 ► Seite 1 von 2

KI-gestützte Roboter lernen, mit neuen Aufgaben umzugehenDer KI-Einsatz in der Robotik zielt hauptsächlich darauf ab, mit Variabilitätund unvorhersehbaren Situationen umzugehen: Logistikdienstleister haben es miteinem Massenmarkt für grenzüberschreitenden Versand, E-Commerce oderLast-Mile-Delivery zu tun. In diesem Umfeld werden häufig wechselnde Produkte,Aufträge und Bestände bearbeitet. Um Maschinen zu befähigen, flexibleArbeitsabläufe wie diese zu unterstützen, setzt die KI-Software auf einenerfahrungsbasierten Lernprozess statt auf Programmierung. Diese KI-gestütztenRoboter lernen beispielsweise, in einem Logistikzentrum verschiedene Gegenständemit hoher Geschwindigkeit zu greifen und zu verpacken; sie nutzen optischeSysteme, um Gegenstände in der Fabrik autonom zu transportieren und bietenKI-gesteuerte Schnittstellen, die eine einstmals 90-minütige Wartungsaufgabe ineine sekundenschnelle Anpassung umwandeln.3 Millionen fehlende Lkw-FahrerFür viele Logistikunternehmen ist es jetzt an der Zeit, weiter zuautomatisieren. Ein Grund dafür ist der weltweite Mangel an Lkw-Fahrern: NachAngaben der International Road Transport Union (IRU) sind derzeit weltweit über3 Millionen Stellen für Lkw-Fahrer unbesetzt. Die demographische Kluft zwischenjungen und älteren Fahrern vergrößert sich zunehmend, daher wird sich derFahrermangel bis 2028 voraussichtlich verdoppeln.Während der Arbeitskräftemangel die logistischen Lieferketten in Europa, Asienund in den USA gleichermaßen betrifft, unterscheiden sich die spezifischen