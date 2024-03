Wirtschaft kehrt Anfang 2024 auf moderaten Wachstumspfad zurück



Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartet in ihrer März-Interimsprognose für Österreich eine Inflationsrate von 3,6 Prozent im Jahr 2024. In den Jahren 2025 und 2026 sinkt die Inflation weiter auf 2,7 Prozent sowie 2,3 Prozent. Die ohne Energie und Nahrungsmittel berechnete Kerninflationsrate wird über den gesamten Prognosehorizont über der HVPI-Inflation liegen. Fallende Inflationsraten und steigende Realeinkommen führen zu einer moderaten Konjunkturbelebung: Das Wirtschaftswachstum wird im Jahr 2024 mit 0,5 Prozent wieder ins Plus drehen. Für 2025 rechnet die OeNB mit einer Beschleunigung auf 1,8 Prozent. Das Wohnbaupaket der Bundesregierung stützt die Konjunktur um jeweils rund 0,1 Prozentpunkte in den Jahren 2024 und 2025.



HVPI-Inflationsrate in den letzten Monaten stark rückläufig