Grünheide (ots) - Beim E-Auto-Hersteller Tesla in Grünheide (LandkreisOder-Spree) ist am Mittwoch die Produktion wieder angelaufen.Das hat die Vorsitzende des Betriebsrates, Michaela Schmitz, am Morgen im rbb24Inforadio mitgeteilt. "Die Maschinen wurden kontrolliert und sicherhochgefahren, so dass die Frühschicht wieder an den Start gehen kann." Damitendete die Zwangspause nach dem Anschlag auf die Stromversorgung der Fabrik.Weiter sagte Schmitz, die Beschäftigten und die Werksleitung hätten sich nachdem Brandanschlag professionell verhalten. Den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnensei während des Produktionsstopps das volle Gehalt gezahlt worden. "Auch daslief nach meiner Sicht vorbildlich. In anderen Betrieben hätte man vielleichtschon über Kurzarbeit gesprochen", so Schmitz.Vor gut einer Woche hatten Unbekannte Feuer an einem Strommast gelegt, der auchdie E-Autofabrik mit Strom versorgt. Zu dem Anschlag hat sich eine Gruppebekannt, die vom Verfassungsschutz als links-extremistisch eingestuft wird.