Vorbörslich stand sie schon in den Finanzportalen, um 9:10 Uhr fiel die 18.000er Marke im Deutschen Aktienindex dann auch im heutigen offiziellen Xetra-Handel. Es scheint, als könne den Markt nichts mehr aufhalten, auch nicht eine in den USA wieder leicht anziehende Inflation, die eine erste Zinssenkung weiter nach hinten schieben könnte. Nur kurz dippte auch die Wall Street nach den Zahlen nach unten, um dann gleich wieder Fahrt nach oben aufzunehmen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die aktuelle Dynamik und der Sprung in Frankfurt über die nächste Hürde könnten damit den Freitag zum interessantesten Handelstag dieser Woche machen. Denn dann kommt es am sogenannten Hexensabbat zum großen Verfall der Optionen und Futures am Terminmarkt, was gerade oberhalb der 18.000 Punkte noch einmal für viel Bewegung sorgen könnte. Schon oft in der Vergangenheit waren diese Termine auch entscheidende Wendepunkte für den Markt. Das heißt, dass es am Montag kommender Woche nicht weniger spannend an der Frankfurter Börse wird.

Seit Ende Oktober hat der DAX nun rund 21 Prozent zugelegt. Für den heutigen, historischen Moment sind allerdings gerade einmal fünf Aktien hauptverantwortlich: Siemens, Airbus, Mercedes-Benz, Allianz und SAP stehen für 60 Prozent der Kursgewinne, das hat das Handelsblatt ausgerechnet. Ohne diese Unternehmen läge das Plus der vergangenen viereinhalb Monate nur bei acht Prozent und der DAX damit sogar noch unter 16.000 Zählern.

Das, was man also dem US-Technologieindex Nasdaq oder überhaupt den großen Indizes zuschreibt, nämlich das Klumpenrisiko aufgrund der Konzentration auf einige, wenige Titel, ist im deutschen Leitindex nicht anders. Das Einzige, was man dagegenhalten kann, dass sich die Leitwölfe im DAX zumindest in sehr unterschiedlichen Branchen bewegen. Aber husten in den kommenden Monaten diese glorreichen Fünf, bekommt der Gesamtmarkt garantiert auch die Grippe.