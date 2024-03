Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Bestandswohnungenin ausgewählten deutschen Mittelstädten von immowelt zeigt:- In 38 von 54 untersuchten Mittelstädten sind die Angebotspreise von Wohnungeninnerhalb eines Jahres gesunken- Deutlichste prozentuale Rückgänge in Meerbusch (-14,4 Prozent) und Rosenheim(-14,2 Prozent)- Spitzenpreise in Süddeutschland: In Konstanz zahlen Wohnungskäufer im Mittel5.632 Euro pro Quadratmeter (-5,7 Prozent)- Sparpotenzial im Osten: In Gera kostet der Quadratmeter durchschnittlich 1.159Euro (+0,4 Prozent), in Zwickau 1.164 Euro (-4,9 Prozent)- Verteuerung in mehr als jeder 4. Mittelstadt: Deutlichste Anstiege inLippstadt (+7,8 Prozent) und Friedrichshafen (+4,8 Prozent)Die Kaufpreise von Wohnungen haben neben den Metropolen auch in vielenmittelgroßen Städten spürbar nachgegeben. In insgesamt 38 von 54 untersuchtenMittelstädten hat sich Wohneigentum in den vergangenen 12 Monaten vergünstigt -in der Spitze sogar um 14 Prozent. Gleichzeitig ist es in mehr als jeder 4.untersuchten Mittelstadt binnen eines Jahres zu Preisanstiegen gekommen. Daszeigt eine aktuelle Analyse von immowelt, in der die durchschnittlichenAngebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock,Baujahr 1990er-Jahre) in ausgewählten Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnernuntersucht wurden."In den meisten Mittelstädten haben die hohen Bauzinsen die Nachfrage nachWohneigentum einbrechen lassen. In der Folge ist es im vergangenen Jahrvielerorts zu spürbaren Rückgängen bei den Angebotspreisen gekommen", sagtimmowelt Geschäftsführer Felix Kusch. "Zuletzt haben sich die Zinskonditionenjedoch verbessert und vieles deutet darauf hin, dass die Talsohle bei denKaufpreisen langsam erreicht ist. In einigen Mittelstädten hat sich Wohneigentumin den vergangenen 12 Monaten sogar bereits wieder verteuert. Interessentensollten den Immobilienkauf deshalb nicht zu lange aufschieben."Stärkster Preisrutsch in Meerbusch und RosenheimIn zwei mittelgroßen Städten haben die Angebotspreise im Vergleich zum Vorjahrbesonders deutlich nachgegeben. Das ist zum einen im nordrhein-westfälischenMeerbusch der Fall, wo sich Bestandswohnungen um 14,4 Prozent vergünstigt haben.Der Quadratmeter in der nordwestlich von Düsseldorf gelegenen Stadt kostetaktuell 3.890 Euro. Im oberbayerischen Rosenheim fällt der prozentualePreisrückgang ähnlich stark aus: Während Käufer vor einem Jahr noch mit 5.579Euro pro Quadratmeter rechnen mussten, sind es derzeit 4.787 Euro - ein Minusvon 14,2 Prozent. Allerdings ist Rosenheim trotz des beträchtlichen Rückgangs