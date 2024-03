Berlin (ots) - "Wer ein Gesetz zur Entlastung von Bürokratie schreibt, aber dasLieferkettengesetz damit nicht vereinfacht, der verkennt die Zeichen der Zeit.Die Abschaffung, oder zumindest eine deutliche Reduktion der Berichtspflichtenaus dem deutschen Lieferkettengesetz, muss Bestandteil desBürokratieentlastungsgesetzes IV werden. Viele Unternehmen beschäftigen ein biszwei Mitarbeiter allein, um den Berichtspflichten und dem Bürokratiewustnachzukommen. Das wirkt preistreibend", mahnt Dr. Dirk Jandura, Präsident desBundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA)."Der Abbau bürokratischer Belastungen und Berichtspflichten ist die billigsteMethode, um Wachstum zu fördern: Weniger regeln, mehr machen lassen. Nur kommendie Maßnahmen, die die Bundesregierung im Bürokratieentlastungsgesetz IV (BEGIV) vorschlägt, wie so oft zu spät und werden der wirtschaftlichen Lage, in dersich das Land befindet, vom Umfang her nicht gerecht. Von daher ist es wiedereinmal ein gut gemeintes, aber handwerklich schlecht gemachtes Gesetz. Dieschwerwiegendsten bürokratischen und kostenintensiven Anforderungen werden nichtangepackt", so der Großhandelspräsident.Skeptisch schließt Jandura: "Es ist nun am Gesetzgeber und hier im Besonderen anden Ampelfraktionen, den Gesetzentwurf nicht nur stillschweigend durchzuwinken,sondern an die Realitäten des Wirtschaftsstandortes und der ExportnationDeutschland anzupassen. Es wird viel zu viel über Bürokratieabbau gesprochen,jetzt kann die Ampel zeigen, dass sie auch Willens ist, etwas zu ändern. Bereitsim Frühjahr 2023 hatte die Wirtschaft eine Vielzahl an konkreten Vorschlägenvorgelegt, von denen bislang wenig umgesetzt wurde. Wenn die Regierung dazuschon nicht den Mut aufbringen kann, setze ich jetzt auf die Abgeordneten."Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockLeiter KommunikationTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5733949OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.