SINGAPUR und FRANKFURT, Deutschland, 13. März 2024 /PRNewswire/ -- CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited (CICTML), der Verwalter des CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT oder der Trust), und CapitaLand Investment Limited (CLI), die gemeinsamen Eigentümer des Gallileo-Gebäudes in Frankfurt (gemeinsam „CapitaLand"), gaben bekannt, dass sie die Europäische Zentralbank (EZB), die Zentralbank der Eurozone, als neuen Ankermieter für das Gallileo-Gebäude gewonnen haben. Das Gallileo ist ein 38-stöckiges Bürogebäude der Klasse A im Bankenviertel von Frankfurt am Main, Deutschland.

Die EZB hat mit CapitaLand einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren abgeschlossen. Die EZB wird fast 93 % der gesamten Nettomietfläche des Gebäudes belegen. Ab der zweiten Jahreshälfte 2025 wird CapitaLand die gepachtete Fläche nach Abschluss der laufenden Maßnahmen zur Verbesserung der Vermögenswerte des Gebäudes schrittweise an die EZB übergeben.

Tony Tan, Geschäftsführer von CICTML, sagte: „Wir freuen uns, dass die EZB sich für das Leasing von Gallileo entschieden hat. Diese Ergänzung des CICT-Portfolios an hochwertigen und renommierten Mietern stärkt die Einkommensstabilität des Trusts weiter. Der erfolgreiche Abschluss dieses Mietvertrags ist auch ein Beleg für unsere Bemühungen, Gallileo in ein dynamisches Gewerbegebiet und ein dauerhaftes finanzielles und kulturelles Wahrzeichen zu verwandeln, das Frankfurt und seinen Bewohnern zugute kommen wird. Das Gebäude, das als moderner Arbeitsplatz der Zukunft konzipiert ist, wird durch die Erneuerung der Infrastruktur und der Innenausstattung erheblich aufgewertet, um ein kollaboratives und gemeinschaftsorientiertes Umfeld zu schaffen. Das neue Gallileo wird weiterhin zur Lebendigkeit der Innenstadt beitragen und den internationalen Ruf Frankfurts festigen."

CapitaLand ist bestrebt, menschenorientierte Arbeitsbereiche zu schaffen, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Mieter entsprechen und deren Geschäftsaktivitäten unterstützen. Die maßgeschneiderten Lösungen für Mieter umfassen zukunftsweisendes Design und Technologie, um eine ganzheitliche Arbeitsplatzumgebung zu schaffen. Seit Februar 2024 hat CapitaLand mit Modernisierungsarbeiten im Gallileo begonnen, um die bestehende Infrastruktur des Gebäudes zu verbessern. Die AEI wird in drei Phasen durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf der Erfüllung der baulichen Anforderungen des Mieters liegt. Weitere Anstrengungen werden unternommen, um die mechanischen und elektrischen Systeme sowie die Gebäudeautomation zu verbessern und Gallileo umweltfreundlicher und effizienter zu machen. CapitaLand wird rund 180 Millionen Euro1 in diese AEI investieren. Die voraussichtliche Dauer für den Abschluss der AEI wird auf mindestens 18 Monate geschätzt. Mit dieser AEI strebt CapitaLand an, dass Gallileo im Einklang mit seinem Masterplan 2030 für Nachhaltigkeit mindestens das LEED-Gold-Rating erreicht.