Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Verstärkt durch KI werden Mitarbeiter künftig neue Fähigkeitenbenötigen // Beinahe jeder siebte HR-Entscheider in Deutschland rechnet in dennächsten fünf Jahren mit noch größeren Kompetenzlücken // 78 Prozent derdeutschen Berufstätigen glauben, dass KI ihnen bei ihrer Karriereentwicklunghelfen wirdAuch hierzulande wissen Führungskräfte: Mitarbeitende brauchen künftig neueKompetenzen (https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2023/10/10/introducing-skills-in-microsoft-viva-a-new-ai-powered-service-to-grow-and-manage-talent/#:~:text=In%20fact%2C%2082%20percent%20of,to%20get%20their%20work%20done.) ,damit sie KI effektiv und gewinnbringend nutzen können. Trotzdem bemühen sichgerade einmal 52 Prozent von ihnen darum, ihre Belegschaft in diesem Bereichweiterzubilden und auf die Arbeit mit KI-Technologien vorzubereiten. Dies ergabeine aktuelle Untersuchung(1) von LinkedIn. Gleichzeitig erwarten 67 Prozent derdeutschen HR-Entscheider(2), dass sich die bereits bestehenden Kompetenzlückenin den kommenden fünf Jahren merkbar ausweiten werden. Und das, obwohlMitarbeitende durchaus daran interessiert sind, ihre KI-Kenntnisse zu verbessern- fast 9 von 10 (86 Prozent) geben an, dass sie sich darauf freuen, KI in ihrerArbeit einzusetzen, und 78 Prozent glauben, dass dies ihre beruflicheEntwicklung unterstützen wird.Weiterbildung stärkt Mitarbeiterbindung und interne MobilitätAngesichts des Fachkräftemangels erlangen Weiterbildungsmaßnahmen eine zunehmendwichtige Rolle, da sie nicht nur dazu beitragen, potenzielle Kompetenzlücken zuschließen, sondern auch die Mitarbeiterbindung stärken. In der DACH-Regionmachen sich derzeit 90 Prozent(3) der Unternehmen Sorgen über mögliche Abgängevon Mitarbeitern, wobei fast die Hälfte der deutschen HR-Entscheider (48Prozent) davon ausgeht, dass die Fluktuationsrate noch in diesem Jahr erheblichsteigen wird. Wenn Talente das eigene Unternehmen verlassen, dann gehen nichtnur wertvolle Teammitglieder, sondern mit ihnen auch ihr Wissen und ihreFähigkeiten.Eines der effektivsten Mittel, um Talente im Unternehmen zu halten, ist dieinterne Mobilität - also die Möglichkeit, intern in neue Rollen und Funktionenzu wechseln. Gleichzeitig stellt sie für viele Entscheider eine Herausforderungdar. Die drei größten Hürden: der Mangel an passenden Trainings zugunsten derindividuellen Karriere (26 Prozent), Mitarbeitende, die die internenMöglichkeiten nicht kennen (26 Prozent) sowie Intransparenz bezüglich der intern