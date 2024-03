Berlin (ots) - In einer wegweisenden Initiative haben sich 15 führende

Unternehmen, die zuverlässige und erschwingliche photovoltaikbasierte Lösungen

im Kampf gegen den Klimawandel anbieten, zur Allianz Solar Economy Europe

zusammengeschlossen. Die neue Allianz hat sich zum Ziel gesetzt, den freien

Handel und den fairen Wettbewerb für alle Marktteilnehmer zu fördern und eine

resiliente europäische Solarwirtschaft aufzubauen.



Die europäische Solarwirtschaft, die für das Erreichen der ehrgeizigen

europäischen CO2-Einsparungsziele von entscheidender Bedeutung ist, wird durch

wachsende protektionistische Tendenzen ernsthaft bedroht. Als Reaktion auf diese

Bedrohung für die europäische Solarwirtschaft und die europäischen Klimaziele

setzt sich die Allianz Solar Economy Europe , die die gesamte

Wertschöpfungskette der europäischen Solarwirtschaft repräsentiert, für freien

Handel ein.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Freihandel wahren, Protektionismus entgegentretenDie Allianz Solar Economy Europe lehnt handelspolitische Schutzmaßnahmen ab, diesich nachteilig auf die europäische Solarwirtschaft auswirken würden. Dieszeigte sich 2012/2013, als die EU Strafzölle auf in China hergestellteSolarkomponenten verhängte, die in der Spitze zu einem Einbruch derNeuinstallationen von Solarmodulen um bis zu 75% führten und zwei Drittel derArbeitsplätze in der europäischen Solarwirtschaft vernichteten.Diese Erfahrungen verdeutlichen, dass Handelsmaßnahmen:- höhere Einzelhandelspreise verursachen sowie die Inflation der Energiekostenweiter anheizen (Strafzölle von 25% würden die Preise für Solarmodule um 3,75ct/Wp bzw. 37,5 EUR/kWp erhöhen, während ein Tarif von 50% die Preise um 7,50ct/Wp bzw. 75 EUR/kWp erhöhen würde),- die fragilen globalen Lieferketten stören (Solarkomponentenbestände sind auchohne Handelsmaßnahmen stark zyklisch, und der derzeit niedrige Bestand hat zuLieferzeiten von mehreren Wochen geführt),- Zehntausende von Arbeitsplätzen in ganz Europa gefährden.Konservative Prognosen gehen davon aus, dass die Solarwirtschaft in der EU bis2025 rund 1 Mio. und bis 2027 1,2 Mio. Menschen beschäftigen wird, wobei dieüberwiegende Mehrheit der Arbeitsplätze im mittleren und unteren Marktsegmentangesiedelt sein wird, wo sich bereits heute 92% der Arbeitsplätze befinden.Handelsschutzmaßnahmen würden nicht nur bestehende Arbeitsplätze gefährden,sondern auch diesen europäischen Jobmotor abwürgen.Das volle Potenzial der Solarenergie nutzenNeben der Aufrechterhaltung des Freihandels unterstützt Solar Economy Europe