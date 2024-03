FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Adidas-Aktien haben am Mittwoch nach einem laut Experten etwas enttäuschenden Ausblick eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Zunächst stieg der Kurs mit 195,20 Euro auf ein Jahreshoch, rutschte dann aber mit bis zu vier Prozent ins Minus. Dies war aber wieder nicht von Dauer, denn zuletzt gleichen die Papiere den Abschlag wieder aus. Mit 193,92 Euro lag ihr Kurs zuletzt wieder mit rund 0,4 Prozent im Plus. Am Dienstag hatten sie vor dem Jahresbericht um gut zwei Prozent zugelegt.

Experten sahen positive wie negative Aspekte in den Details des finalen Jahresberichts, mit dem Adidas die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigte. Trotz roter Zahlen im vergangenen Geschäftsjahr will der Sportartikelhersteller seinen Aktionären eine unveränderte Dividende von 0,70 Euro je Aktie zahlen. 2024 will der Konzern wieder zu Wachstum bei Umsatz und Betriebsergebnis zurückkehren. Die ebenfalls Ende Januar abgegebene Prognose wurde bestätigt.