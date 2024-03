"Teslas Wachstum in den Kernmärkten hat sich abgeschwächt, wobei die EU und China in den [letzten 12 Monaten] stagnierten und die USA seit dem zweiten Quartal rückläufig sind. Noch besorgniserregender ist, dass die Wirkung der Preissenkungen nachlässt, da das Volumen im zweiten Halbjahr nur um drei Prozent gestiegen ist, obwohl die Preise um fünf Prozent pro Stunde gesunken sind. Wir erwarten für 2024 ein stagnierendes Volumen und für 2025 einen Rückgang. Die Folgen der Preissenkungen sind niedrigere Leasing-Restwerte, verärgerte Kunden und der mögliche Verlust der Luxusmarken-Prämie."

Tesla-Aktien haben bisher ein schwieriges Jahr hinter sich und mit einem Verlust von fast 30 Prozent zu kämpfen, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen nachlässt. Wells Fargos Langan legte auch seinen Bear Case für Tesla dar, der die Aktie bis auf 44 US-Dollar pro Aktie bringen würde. Dieses Kursziel würde für die Titel einen Rückgang von 75 Prozent in den nächsten zwölf Monaten bedeuten.

Vor allem der Anschlag auf die Tesla-Fabrik in Grünheide hat der Aktie in den vergangenen Tagen zugesetzt. Tesla-CEO Elon Musk hat sich am Mittwoch zu einem Besuch in Grünheide eingefunden. Musk traf am Mittwochvormittag in der Fabrik ein und wurde dort von einer großen Anzahl von Mitarbeitern empfangen. Ein Angriff auf die Stromversorgung hatte die Produktion in der als Giga-Fabrik bekannten Anlage des Autoproduzenten für mehrere Tage gestoppt. Am Mittwoch wurde der Betrieb wieder aufgenommen, mit der ersten Frühschicht, die seit dem Vorfall wieder zur Arbeit kam.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 159,1EUR auf Tradegate (13. März 2024, 12:33 Uhr) gehandelt.