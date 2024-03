Dortmund (ots) - Menschliche Anlageberater können schadensersatzpflichtig werden

- prinzipiell gilt das auch für automatisierte Berater. Doch wer steckt

dahinter? An diesem Beispiel greift Prof. Dr. Marcus Becker eine zentrale Frage

auf, die sich beim Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) immer eindringlicher

stellt. Umso mehr, als die auffällige Intransparenz von KI-Prozessen nahelegt,

dass dies fast methodischen Charakter hat. Der Experte der International School

of Management (ISM) zeigt, wo sich praktisch ansetzen lässt, um KI-Black Boxen

zu öffnen.



Mit Methoden des maschinellen Lernens beschäftigt sich Marcus Becker seit mehr

als fünf Jahren. Bei der Analyse der Lernmethoden von KI fasziniert den

Mathematiker am meisten die Anwendung seiner Disziplin: "Machine Learning

Algorithmen verbinden mehrere Teilbereiche der Mathematik auf überaus elegante

Weise. Was mich überrascht, wie einfach es heutzutage ist, komplexe

Programmier-Codes schnell zu erzeugen - mit Chat GPT sogar ohne die

Programmiersprache zu beherrschen."







auf diese Methode setzen, mit der vorhandene Sachverhalte herausgesucht und nach

dem Wahrscheinlichkeitsprinzip auf verblüffend brauchbare Weise kombiniert

werden. Hier hakt Becker ein. Will man diese komplexen Modelle nachvollziehen,

kommen ernste Fragen auf: "Künstliche neuronale Netze zählen zu den sogenannten

Black Box Algorithmen. Wir können im Vorhinein also nicht genau feststellen, wie

das Modell mit gegebenen Input-Informationen umgehen wird."



Fluch und Segen zugleich?



Deshalb regt Becker an, herauszufinden, nach welchen Kriterien der Algorithmus

Informationen als "beste oder passende Sachverhalte" identifiziert. Zumal es

quasi sich selbstverstärkende Algorithmen gibt: "Das geschieht durch

kontinuierliche Wechselwirkungen mit ihrer Umwelt. Hier spielt die Einschätzung

der Wahrscheinlichkeit, in welcher Art und Weise Algorithmen in Zukunft mit

ihrer Umwelt weiter interagieren können, natürlich eine maßgebende Rolle."



Als Stochastiker freut Becker sich darüber, wie gut die Anwendung von

Wahrscheinlichkeitstheorie in der Praxis funktioniert. Aber als Forscher fühlt

er sich auch der Wahrheitssuche verpflichtet. Es geht ihm dabei vor allem um das

Problem der Überprüfbarkeit. Künstlich erzeugte Vorhersagen durch KI sollte man

nicht ungeprüft übernehmen, zumal, wenn es um tragende Entscheidungen geht.

Wichtig wäre ein dokumentierter Nachweis für die Richtigkeit der KI-Ergebnisse:

"Nur so können Black Box Algorithmen als Hebel der menschlichen

Entscheidungskompetenz sinnvoll eingesetzt werden." Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ergebnisse der KI faszinieren Fachwelt wie Öffentlichkeit, die viel Hoffnungenauf diese Methode setzen, mit der vorhandene Sachverhalte herausgesucht und nachdem Wahrscheinlichkeitsprinzip auf verblüffend brauchbare Weise kombiniertwerden. Hier hakt Becker ein. Will man diese komplexen Modelle nachvollziehen,kommen ernste Fragen auf: "Künstliche neuronale Netze zählen zu den sogenanntenBlack Box Algorithmen. Wir können im Vorhinein also nicht genau feststellen, wiedas Modell mit gegebenen Input-Informationen umgehen wird."Fluch und Segen zugleich?Deshalb regt Becker an, herauszufinden, nach welchen Kriterien der AlgorithmusInformationen als "beste oder passende Sachverhalte" identifiziert. Zumal esquasi sich selbstverstärkende Algorithmen gibt: "Das geschieht durchkontinuierliche Wechselwirkungen mit ihrer Umwelt. Hier spielt die Einschätzungder Wahrscheinlichkeit, in welcher Art und Weise Algorithmen in Zukunft mitihrer Umwelt weiter interagieren können, natürlich eine maßgebende Rolle."Als Stochastiker freut Becker sich darüber, wie gut die Anwendung vonWahrscheinlichkeitstheorie in der Praxis funktioniert. Aber als Forscher fühlter sich auch der Wahrheitssuche verpflichtet. Es geht ihm dabei vor allem um dasProblem der Überprüfbarkeit. Künstlich erzeugte Vorhersagen durch KI sollte mannicht ungeprüft übernehmen, zumal, wenn es um tragende Entscheidungen geht.Wichtig wäre ein dokumentierter Nachweis für die Richtigkeit der KI-Ergebnisse:"Nur so können Black Box Algorithmen als Hebel der menschlichenEntscheidungskompetenz sinnvoll eingesetzt werden."