NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal und einem Ausblick auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Im Schuhgeschäft des Sportartikelkonzerns dauere die Erholung an, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Verbesserung der Bruttomargen resultiere aus einer günstigeren Produktpalette, niedrigeren Frachtkosten und geringeren Preisnachlässen./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 07:38 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 07:38 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 192,7EUR auf Tradegate (13. März 2024, 12:29 Uhr) gehandelt.