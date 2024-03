FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch etwas zugelegt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0936 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag etwas niedriger auf 1,0916 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag fehlte es an Impulsen. Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Januar stärker gefallen als erwartet. Die Daten gelten allerdings als wenig aussagekräftig, da die Zahlen aus Irland extrem schwanken und im Januar stark gefallen sind.