Aktien New York Ausblick Ruhiger Handelsstart erwartet Nach dem starken Dienstag lassen es die Anleger zur Wochenmitte an der Wall Street ruhig angehen. So taxiert der Broker IG am Mittwoch den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 39 040 Punkte. …