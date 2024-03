TAIPEI, 13. März 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, eine der weltweit führenden Computermarken, freut sich, die Präsenz seiner Gaming-Submarke AORUS auf der PAX EAST 2024 in Boston, USA, vorzustellen. Die Teilnehmer können sich darauf freuen, in die KI-Innovation einzutauchen und die unvergleichliche Leistung von GIGABYTE KI-Gaming-Laptops, atemberaubenden OLED-Monitoren und leistungsstarken PC-Systemen zu erleben. In Zusammenarbeit mit den bekannten Spieleentwicklern Capcom und miHoYo bietet AORUS außerdem einen außergewöhnlichen Zugang zu neuen Spielen, exklusive Preise vor Ort und aufregende Spiele-Herausforderungen während der Veranstaltung.

Um das Spielerlebnis für Gamer zu revolutionieren, stellt AORUS die bahnbrechende GIGABYTE AI-Gaming-Laptop-Reihe vor, die mit den neuesten Intel Core Ultra Prozessoren und NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop-GPUs ausgestattet ist, die eine bis zu 20-mal schnellere Leistung für generative AI-Workloads liefern. Die AORUS-Serie stellt die Spitze der Gaming-Exzellenz dar und ist mit der exklusiven AI Nexus-Technologie von AI Power Gear, AI Boost und AI Generator ausgestattet, die das Benutzererlebnis weiter verbessern.