BRAMPTON, ON / ACCESSWIRE / 13. März 2024 / Asahi Refining Canada, ein führendes Unternehmen im Bereich der Edelmetallraffination und -verarbeitung, ist stolz bekannt geben zu können, dass es die Zertifizierung nach dem Code of Practices- (COP) und dem Chain of Custody-(COC)-Programm des Responsible Jewellery Council (RJC) erhalten hat. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für ethische und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken. Der RJC gilt weithin als der führende Standard für verantwortungsvolle Beschaffungsinitiativen in der Uhren- und Schmuckindustrie.