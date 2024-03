Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.03.2024

Kursziel: 19,00 EUR (zuvor: 20,00 EUR)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA)



Vollständig platzierte KE schafft Freiraum für weitere Expansion - CFO mit Branchenexpertise ad interim benannt



Die pferdewetten.de AG hat am 12.03. die vollständige Platzierung der angekündigten Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Laut der Meldung wird das Kapital der Gesellschaft um 761.904 EUR auf nunmehr 5,6 Mio EUR erhöht. Etwas mehr als die Hälfte der überzeichneten Kapitalerhöhung wurde durch Überbezug bestehender Aktionäre gedeckt. Mit einem Bezugspreis von 10,50 EUR betrug der Brutto-Emissionserlös entsprechend 8 Mio. EUR.

Wir bewerten die erfolgreiche Kapitalerhöhung als positiv, da das Unternehmen nun genügend finanziellen Spielraum haben dürfte, die Shop-Expansion ungebremst fortzusetzen bzw. diese ggf. durch weitere Akquisitionen noch zu beschleunigen. Der Finanzbedarf hatte sich insbesondere durch das deutlich schwächer als erwartete Q3 in Kombination mit der angekündigten Akquisition von 25 Shops sowie den Investitionen für den ungebremsten Rollout der Franchise-Shops deutlich erhöht. Zudem bot der im Dezember bekanntgegebene Fremdfinanzierungsrahmen von bis zu 14 Mio. EUR, von dem 3 Mio. EUR in Anspruch genommen wurden, nach Aussagen des Managements nicht die nötige operative Flexibilität. Das gestärkte Eigenkapital in Kombination mit den rasant steigenden Umsätzen des stationären Geschäfts (siehe Grafik) sollte dem Unternehmen nun wieder alle Möglichkeiten eröffnen, weitere Marktchancen wahrzunehmen.

[Abbildung]



Um dieses Wachstumstempo auch strukturell zu bewältigen, hat der Aufsichtsrat mit Wirkung vom 11. März Mark Schiedel für die Dauer von zunächst sechs Monaten interimistisch zum Finanzvorstand bestellt. Herr Schiedel hat über zwanzig Jahre Berufserfahrung aus leitenden Finanzpositionen der unterschiedlichsten Branchen. Vor seiner aktuellen Tätigkeit als Intermin Manager und Unternehmensberater war er mehr als drei Jahre als Head of Accounting & Tax bei Tipico tätig. Entsprechend dürfte er aufgrund der Kombination dieser Erfahrungen für das Unternehmen einen wertvollen Beitrag in der aktuellen Phase stiften.



Fazit: Obwohl die Kapitalerhöhung im Bezug auf unseren Fair Value von 20,00 EUR einen verwässernden Effekt hat, werten wir diese im Hinblick auf die operative Flexibilität und die Möglichkeit einer zusätzlichen Wachstumsdynamik als positiv. Zudem dürfte die Verstärkung im Management dafür sorgen, dass die notwendigen Strukturen im Accounting und Reporting mit dem Expansionstempo schritthalten. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 19,00 EUR.







