Befürchtungen über mögliche Lieferunterbrechungen infolge ukrainischer Drohnenangriffe auf russische Raffinerien und die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank könnten in den kommenden Sommermonaten zu Preissteigerungen am Ölmarkt führen.

Analyst Martijn Rats kommentierte im Gespräch mit CNBC, dass sich die Preise in den vergangenen Wochen in einer engen Spanne bewegt haben, trotz einer Rallye zu Jahresbeginn. Er merkt an, dass der Markt von Nicht-OPEC-Produzenten eine Deckung des gesamten Nachfragewachstums erwartet, was wenig Raum für zusätzliches OPEC-Öl lässt. Er fügt hinzu: "Wir hatten eine gute Menge an freien Kapazitäten. Ich denke, dass es im Sommer knapper werden könnte, als die Leute erwarten."