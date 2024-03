HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Nach einem Verlust 2023 will Deutschlands größter Sportartikelhersteller Adidas im Sportjahr 2024 mit Fußball-EM und Olympischen Spielen wieder deutlich wachsen. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind", kommentierte Konzernchef Björn Gulden am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz in Herzogenaurach die Entwicklung. "Wir werden adidas wieder zurückbringen." Dies benötige jedoch etwas Zeit.

Wie bereits bekannt, soll der Umsatz währungsbereinigt im mittleren einstelligen Bereich steigen. Dazu sollen derzeit gute Verkäufe der wieder aufgelegten Traditions-Schuhmodelle "Samba" und "Campus" beitragen. "Wir sollten bereits im ersten Quartal etwas Wachstum sehen, aber ich gehe davon aus, dass das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte stärker sein wird", kündigte der Adidas-Chef an. 2026 möchte Adidas dann wieder zweistellig zulegen.