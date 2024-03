München (ots) - Die Preise an den Zapfsäulen der Tankstellen in Deutschlandsinken. Wie die aktuelle ADAC Auswertung zeigt, ist vor allem Benzin binnenWochenfrist spürbar günstiger geworden. Ein Liter Super E10 kostet derzeit imbundesweiten Mittel 1,760 Euro, das sind gegenüber der Vorwoche 2,1 Centweniger. Auch der Dieselpreis ist deutlich gesunken und liegt bei 1,717 Euro jeLiter - ein Minus von 1,7 Cent. Der Rohölpreis der Sorte Brent verharrtunverändert bei knapp über 82 US-Dollar. Der Eurokurs setzt seinen Aufwärtstrendder letzten Wochen fort und notiert nun bei über 1,09 US-Dollar - positiv fürVerbraucher, weil dies zu günstigeren Kraftstoffpreisen führt.Die Auswertung zeigt, dass sich die Kraftstoffpreise zuletzt unterschiedlichentwickelt haben. Diesel ist seit vier Wochen jeweils im Wochenvergleichpreiswerter geworden und kostet aktuell fünf Cent weniger als noch MitteFebruar. Benzin hingegen hat sich seitdem lediglich um 0,8 Cent verbilligt. Vordem Hintergrund, dass die Steuer auf Diesel-Kraftstoff um rund 20 Cent je Literniedriger ist als auf Ottokraftstoff, sieht der ADAC die aktuelle Entwicklungdes Dieselpreises positiv. Gleichwohl befindet sich Diesel immer noch aufdeutlich zu hohem Niveau und sollte in den kommenden Wochen weiter spürbargünstiger werden.Wer bei den Kraftstoffen sparen möchte, sollte am besten abends an die Zapfsäulefahren. ADAC Auswertungen zeigen, dass die günstigste Zeit zum Tanken vor allemzwischen 20 und 22 Uhr liegt, aber auch zwischen 18 und 19 Uhr sind die Preisebesonders niedrig. In den Morgenstunden ist Tanken meist um mehrere Euro teurer.Auch Vergleichen lohnt sich, denn die Spritpreise an den Tankstellenunterscheiden sich häufig auch lokal erheblich.Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der "ADAC Drive App", diedie Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügungstellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibtes auch unter http://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5734398OTS: ADAC