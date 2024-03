Der Gebäudedienstleister war vor allem im Rheinland tätig, hat jedoch seine Aktivitäten in den letzten Jahren auf ganz NRW ausgeweitet. Das Unternehmen hatte in der jüngsten Vergangenheit beträchtliche Umsatzzuwächse verzeichnen können, doch die Steuerungsstellen konnten sich parallel nicht adäquat entwickeln, was wesentlich auf den herrschenden Fachkräftemangel zurückzuführen war. Dies führte dazu, dass die Dirk Müller GmbH im Dezember 2023 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen musste.

Die Dirk Müller Gebäudedienste verfügen über ein sehr breites Service-Spektrum. Gebäudereinigung für Privat- und Kommunalwirtschaft, Seniorenhäuser mit höchsten hygienischen Ansprüchen, Hausmeister-Service, Winterdienste und Personal-Dienstleistungen.



Sebastian Mosbacher, CEO der Stölting Service Group: "Wir werden nahezu alle 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen. Durch die Übernahme setzt Stölting den Wachstumskurs der jüngsten Zeit fort und verdichtet das Service-Netz in NRW. Diese Akquisition ist geeignet, sowohl die Stellung von Stölting im Markt zu stärken als auch die Arbeitsplätze bei Dirk Müller nachhaltig zu sichern."



Über Stölting:



Die Stölting Service Group, die in diesem Jahr ihr 125. Jubiläum begeht, zählt zu den führenden Anbietern von Serviceleistungen in den Kompetenzfeldern Reinigung, Sicherheit und Personal in Deutschland. Mit 40 Niederlassungen und 14.400 Mitarbeitern bietet das Unternehmen Komplettlösungen in den genannten Bereichen. Erfahrenes Fachpersonal und der Einsatz innovativer Technik sorgen für hohe Kundenzufriedenheit. Werteorientiertes Verhalten gehört zur DNA des Familienunternehmens. Die Stölting Service Group setzt 360 Mio. Euro um (2022).

