Wien (ots) - Das österreichische Medizintechnikunternehmen wird in einerDokumentarserie auf Bloomberg TV vorgestelltKrebs ist, nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die zweithäufigste Todesursacheweltweit. Eine frühzeitige Diagnose, und damit Behandlung, ist der Schlüssel imKampf gegen diese komplexe Krankheit. Doch die herkömmliche Diagnose ist mitSchwierigkeiten verbunden. Selbst wenn wir den Faktor der menschlichenSubjektivität für einen Moment außer Acht lassen, gibt es, bedingt durch einesteigende Menge an Patientenproben und Forschungsprojekten, zunehmend einenMangel an Pathologen.Eine Lösung für dieses Problem ist die automatisierte Erfassung hochauflösenderBilder in Kombination mit automatisierter Bildanalyse. Solche Systeme sind inder Lage, mit einem sehr hohen Durchsatz zuverlässige und relevante Daten zuproduzieren. Zeitaufwendige und fehleranfällige visuelle Befundung wird durchBeobachter unabhängige Messungen ersetzt und erlaubt Fachleuten einezukunftsweisende Präzisionsanalyse unter Einsatz modernster Techniken undkünstlicher Intelligenz (KI). Unter der Vielzahl von Unternehmen, die Lösungenauf diesem Gebiet anbieten, sticht TissueGnostics, mit einem großen Angebot anmodularen Systemen und Softwarelösungen, hervor. Mit mehr als 20 JahrenErfahrung in medizinischer KI und praktischem Know-how ist TissueGnostics einführender Experte für Gewebszytometrie und digitale Pathologie der nächstenGeneration.Die Geschichte von TissueGnostics wurde im Dokumentarfilm der Planet TV Studios(https://www.youtube.com/watch?v=gi1zqBniuns) zur Veröffentlichung ihrerneuesten Dokumentarserie "New Frontiers" dargestellt. Die Dokumentation wird imMärz 2024 auf Bloomberg TV (https://www.einpresswire.com/article/678898396/) undanderen Business Kanälen ausgestrahlt und beleuchtet die Unternehmensgeschichtevom österreichischen Start-up bis zum etablierten globalen Anbieter vonMedizintechniklösungen im Informationszeitalter. Mit seinem innovativenProduktportfolio und der aktuellen Entwicklungspipeline, inklusive zweierEU-geförderter Marie-Curie Projekte, spielt das österreichische UnternehmenTissueGnostics im nationalen Spitzenfeld der sich anbahnenden KI-Revolution mit.Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Einpresswire(https://www.einpresswire.com/article/678898396/) .Pressekontakt:mailto:office@tissuegnostics.com+431216119021