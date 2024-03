Produktion von hochwertigen Kohlefaserkomponenten als Kernstück des Unternehmens

PORTO, Portugal, 13. März 2024 /PRNewswire/ -- Von seinen Einrichtungen in Perafita, am Stadtrand von Porto, arbeitet Adamastor derzeit an der Entwicklung des ersten portugiesischen Supersportwagens. Das hochspezialisierte Team, das in den Bereichen Engineering, Produktion und Design tätig ist, verfügt aber auch über die technischen und personellen Ressourcen, um eigene Werkzeuge, Ausrüstungen und andere Komponenten zu entwerfen, zu entwickeln und zu produzieren, und hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, bei der Durchführung von Engineering-Projekten auf internationalem Niveau führend zu sein, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Kohlefaserkomponenten höchster Qualität liegt. Adamastor Advanced Technologies war geboren.

Obwohl sich das portugiesische Unternehmen voll und ganz darauf konzentriert, seinen Platz im exklusiven Kleinserien-Supersportwagensegment zu erobern, will es sich auch als Kompetenzzentrum etablieren, indem es über Adamastor Advanced Technologies Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Design und technische Konzeption anbietet.

Um dies zu erreichen, setzt das Unternehmen modernste technische Lösungen ein, von der Konzeption bis zur Validierung, natürlich einschließlich der Entwicklung und Produktion, und verfügt über alle Fähigkeiten und Kompetenzen, die es ihr ermöglichen, sich als einer der Hauptakteure der Branche bei der Herstellung von Kohlefaserkomponenten für den Einsatz in der anspruchsvollen Automobilindustrie, im Bereich der neuen Mobilitätslösungen und in der anspruchsvollen Welt des Rennsports zu profilieren und gleichzeitig ihre Anpassungsfähigkeit an eine sich ständig verändernde und weiterentwickelnde Branche unter Beweis zu stellen.

Von der fortschrittlichen CNC-Bearbeitungstechnologie bis hin zu modernen 3D-Druckwerkzeugen, einschließlich der bereits erwähnten Herstellung von Kohlefaserkomponenten, haben die Erfahrung, das Fachwissen und der ausgezeichnete Service von Adamastor Advanced Technologies dazu geführt, dass das Unternehmen von Kunden mit spezifischen Anforderungen gewählt wurde, wie z. B. für die Herstellung von Kohlefaserkarosserien und Kraftstofftanks für Off-Road-Rennfahrzeuge, Propeller für die Windenergieerzeugung und andere hochpräzise Komponenten, bei denen enge Toleranzen für die Anwendung und den korrekten Betrieb der Komponente unter Arbeitsbedingungen entscheidend sind.