BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um die Umstrukturierung bei der angeschlagenen Bahn-Güterverkehrstochter DB Cargo ruft die Arbeitgeberseite externe Vermittler hinzu. "Die intensiven Gespräche mit den Arbeitnehmer-Vertretungen haben keine Einigung gebracht", teilte Cargo-Chefin Sigrid Nikutta am Mittwoch mit. "Jetzt soll eine externe Instanz dabei helfen, denn es geht darum, gemeinsam an der Zukunft des Unternehmens zu arbeiten." Die Arbeitnehmerseite sei aufgefordert worden, sich an einer sogenannten Einigungsstelle zu beteiligen, um den Konflikt zu lösen. "Sollten die Interessenvertretungen dem nicht zustimmen, wird die DB Cargo AG beim zuständigen Arbeitsgericht die Einsetzung einer Einigungsstelle beantragen", hieß es.

Um Kosten einzusparen, will der Konzern unter anderem Teile des Güterverkehrs, insbesondere im sogenannten kombinierten Verkehr, an Tochterfirmen auslagern. Gewerkschaften sind dort allerdings nicht vertreten.