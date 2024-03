Kurswahnsinn? +7.200 Prozent in fünf Jahren!

Ebenso langanhaltende wie steile Rallyes sind in Bullenmärkten – egal ob in Einzelwerten oder am Gesamtmarkt – nichts Ungewöhnliches. Oft dürfen geduldige Anleger in solchen Phasen mit einer Vervielfachung ihres angelegten Kapitals rechnen.

Trotz solch erfreulicher Entwicklungen gibt es immer wieder Titel, die alle anderen in den Schatten stellen und vor allem einem Anlegertypen, Short-Sellern, Schmerzen bereiten. So wie es die Aktie des Getränkeherstellers Celsius tut, die sich in fünf Jahren um unfassbare 7.200 Prozent steigern konnte.