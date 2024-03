Neumünster (ots) - Der Vollversorgungsspezialist IGEFA SE & Co. KG ist seit dem

1. November 2023 exklusiver Vertriebspartner für das 3M-Sortiment im Bereich

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für das Gesundheitswesen in Deutschland und

Österreich.



3M verabschiedet sich in der Region Central Europe vom Direktvertrieb von

PSA-Produkten für das Gesundheitswesen. Der im PSA-Bereich bereits bestehende

Distributorenansatz wird auf das Gesundheitsmarkt-Portfolio ausgeweitet. Da die

Anforderungen im Gesundheitswesen sehr spezifisch sind, kam der Wahl des

Handelspartners eine besondere Bedeutung zu. Die Entscheidung fiel zugunsten der

igefa aus. Als europaweit führende Fachgroßhandelsgruppe im Verbund der INPACS

steht die igefa für einheitliche, hohe Servicestandards sowie schnelle, flexible

Lösungen und bedient mit ihrem umfassenden Produktsortiment u. a. die Bereiche

Gesundheitswesen und PSA.





Die Partnerschaft zwischen der igefa und 3M ermöglicht es Kundinnen und Kunden,einfach auf eine breite Palette von PSA-Produkten und Zubehör zugreifen zukönnen. Dazu kommen Dienstleistungen wie individuelle Logistikkonzepte, digitaleBestellsysteme und Nachhaltigkeitsberatung. Christian Twietmeyer,stellvertretender Vertriebsvorstand bei der igefa, betont in diesemZusammenhang: "Wir freuen uns über die Kooperation mit 3M und sind uns sicher,den Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert zu bieten." Das Unternehmen nimmteine wichtige Rolle in der Versorgung des Gesundheitswesens, insbesondere vonKrankenhäusern, ein und hat zu diesem Zweck immer große Mengen dermeistbenötigten Produkte am Lager. "Im Sinne des Alles-aus-einer-Hand-Prinzipskönnen wir Neu- und Bestandskundinnen und -kunden extrem kurze Wege in derindividuellen Beratung und Beschaffung bieten", so Twietmeyer weiter.Die IGEFA SE & Co. KG übernahm im November die Rechte und Pflichten aus denbestehenden Verträgen mit 3M. Die Umstellung wurde in jeder Hinsicht erfolgreichgemeistert und zeigt bereits nach wenigen Monaten die angestrebten Erfolge.Pressekontakt:Laura Naversmailto:laura.navers@igefa.de+49 160 99772688Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171003/5734625OTS: IGEFA SE & Co. KG